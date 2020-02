NAPOLI LECCE Streaming Gratis Link, dove vederla: Rojadirecta Sky o DAZN? Diretta con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Napoli Lecce Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: partita Serie A Turno 23, 4a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 15:00 italiane di domenica 9 febbraio 2020, si gioca Napoli Lecce in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 23a giornata di Serie A di calcio italiano.

Napoli Lecce Streaming, presentazione match.

Koulibaly dovrebbe partire titolare, altrimenti è pronto Maksimovic. Allan dovrebbe tornare dal 1′ al fianco di Demme e Zielinski a centrocampo. Ancora niente da fare per Gabriel: tra i pali tocca a Vigorito. In attacco Falco al fianco di Lapadula.

Napoli Lecce Streming e Diretta TV.

Napoli Lecce viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Nei 10 precedenti giocati al San Paolo, i padroni di casa hanno raccolto 7 vittorie, a fronte di 2 pareggi ed 1 sola sconfitta, quella del 22 marzo 1998, quando i partenopei con Protti su rigore ed Altomare pareggiarono momentaneamente il doppio vantaggio salentino firmato Casale e Palmieri, per poi essere trafitti dall’autorete di Ayala e dalla rete di Atelkin.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli Lecce, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Lobotka; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Younes. Squalificati: Elmas.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani. Indisponibili: Farias, Tachtsidis, Babacar, Meccariello, Gabriel. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Napoli Lecce in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Napoli Lecce non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Napoli Lecce potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.