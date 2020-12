LAZIO VERONA Streaming Gratis info Link ROJADIRECTA TV YouTube Facebook, dove vederla: SKY LIVE o DAZN?

Dove vedere Lazio Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 12 dicembre 2020, si gioca Lazio Verona in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Lazio Verona Streaming, prestanzione match.

Lazio reduce dal successo contro lo Spezia di misura, mentre il Verona ha pareggiato in casa contro il Cagliari. Sono 17 i punti fin qui ottenuti dai capitolini, mentre i veneti sono fermi a 16, potenzialmente dunque avanti ai padroni di casa in caso di vittoria all’Olimpico. La Lazio ha vinto solo una delle cinque partite casalinghe di questo campionato (2N, 2P), peggior risultato dal 2009/10 quando perse la sesta.

Lazio Verona Diretta TV al posto di Rojadirecta.



Lazio Verona viene trasmessa in diretta tv con i canali di DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato nelle ultime cinque partite di campionato – la sua ultima tripletta in Serie A è arrivata a luglio proprio contro il Verona, durante una serie di sei gare di fila con almeno una rete.

Lazio Verona Live Streaming Gratis Link alternativa a Rojadirecta.

Lazio Verona sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), visibile quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.

nowtv.it).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Mattia Zaccagni ha segnato due gol nelle ultime due presenze di Serie A: tante reti quante nelle precedenti 51 – l’unico centrocampista del Verona, nell’era dei tre punti a vittoria, ad andare a segno senza calci di rigore per tre presenze di fila è stato Domenico Morfeo nel 2000.

Le probabili formazioni di Lazio Verona:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Muriqi, Patric, Proto, Vavro, Lulic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Ceccherini

Indisponibili: Benassi, Cetin, Gunter, Kalinic, Udogie, Vieira

Alternative per vedere Lazio Verona in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Lazio Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.