JUVENTUS CAGLIARI Streaming Gratis ROAJDIRECTA TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Cagliari Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 21 dicembre 2021, la Vecchia Signora di Allegri riceve allo Stadium di Torino il Cagliari di Walter Mazzarri per la 19a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Cagliari streaming gratis e diretta tv.

Diretta Juventus-Cagliari Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Allegri nel pre-partita: “Non è questione di ricostruire, ho giocatori completamenti diversi rispetto allo scorso ciclo. Questa cosa l’ho fatta al Milan, bisogna lavorare. La settimana scorsa l’abbiamo fatto bene, magari piano piano ne usciremo fuori e miglioreremo. Negli allenamenti già si vede più fiducia nel fare gol. Domani Kean dovrebbe giocare. Sono soddisfatto di come ha giocato la partita, a livello caratteriale. A Bologna ha dato disponibilità e ha fatto una buona partita. Ho mangiato il panettone? Io mi porto avanti, a ottobre mangio il panettone e mi porto avanti…”.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Dybala, Pellegrini, Ramsey.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore Mazzarri. Squalificati: Marin. Indisponibili: Ladinetti, Rog, Strootman, Walukiewicz, Caceres, Godin.

Juventus-Cagliari in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha perso soltanto una volta l’ultima partita disputata negli ultimi 11 anni solari (8V, 2N) in Serie A; tuttavia, la sconfitta dei bianconeri è arrivata proprio in quella più recente: 0-3, contro la Fiorentina, nel 2020. La Juventus non infila due KO consecutivi dal 1992 (tre in quel caso).

Juventus-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Cagliari non è andato a segno in cinque delle sette trasferte di Serie A giocate con Walter Mazzarri in panchina: in questo parziale ha ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte.

La sfida tra Juventus-Cagliari non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Cagliari ha ottenuto un solo successo nelle prime 18 gare di questa Serie A: l’ultima squadra ad aver evitato la retrocessione a fine campionato dopo aver ottenuto meno di due successi dopo le prime 18 gare stagionali in Serie A è stata il Bologna nel 1978/79.