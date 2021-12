Serie A, Fiorentina-Sassuolo 2-2: rimonta Viola sotto di 2 gol

La rimonta della Fiorentina guidata da Lucas Torreira.

Alle 12:30 di oggi 19 dicembre si è giocato al Franchi per la 18a giornata di Serie A. Viola al comando delle operazioni, ospiti in contropiede. Ed è così che il Sassuolo passa due volte. Al 32′ Frattesi ispira Scamacca, al 37′ le due punte invertono i ruoli. Intanto, Consigli è grandissimo protagonista su Callejon e Milenkovic (due volte). Fiorentina arrembante nella ripresa. Lucas Torreira trova il varco giusto per Vlahovic (51′) che accorcia.Al 61′ batti e ribatti in area deciso da Torreira per il pari. Il rosso a Biraghi (68′, seconda ammonizione) argina la spinta dei padroni di casa. Con questa vittoria la Fiorentina raggiunge Roma e Juventus al quinto posto in Classifica Serie A con 31 punti, 3 in più della Lazio.