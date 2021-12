MILAN-NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Milan-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 19 dicembre 2021, il Milan di Stefano Pioli riceve allo stadio San Siro il Napoli di Spalletti al rientro sulla panchina dei partenopei dopo la squalifica di due turni, per la 18a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Milan reduce dal pareggio strappato in extremis in casa dell’Udinese grazie al guizzo di Ibrahimovic, Napoli che invece deve rialzarsi in seguito alle 2 sconfitte consecutive interne patite contro Atalanta ed Empoli.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Dalla stagione 2015/16 ad oggi, tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il club rossonero ha vinto meno partite in campionato (solo una appunto).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Tourè, Florenzi, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Maldini, Castillejo, Giroud. Indisponibili: Kjaer, Plizzari, Calabria, Rebic, Leão, Pellegri. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Koulibaly, Insigne, Lobotka, Osimhen, Fabian Ruiz. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Meli e Bindoni. 4° Uomo: Rapuano. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: De Meo.

Milan-Napoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Milan non batte in casa il Napoli in campionato dal 2-0 del dicembre 2014 con Filippo Inzaghi in panchina (in gol Menez e Bonaventura): da allora tre successi campani e tre pareggi.

Milan-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato: non arriva a tre sconfitte consecutive in Serie A da gennaio 2020 con Gattuso in panchina (ko con Inter, Lazio e Fiorentina in quel caso).

Milan-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Milan-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.