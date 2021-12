Serie A, posticipo Milan-Napoli risultato 0-1

Il Napoli batte il Milan a domicilio nel posticipo della domenica sera della 18a giornata di Serie A e lo appaia al secondo posto, a 4 punti dall’Inter. Al ‘Meazza’ finisce 1-0 per i partenopei che riscattano il ko casalingo con l’Empoli. I rossoneri incassano la terza sconfitta in campionato. Subito in gol in Napoli con testa di Elmas su corner di Zielinski (5′). Anguissa manca il raddoppio. Reazione Milan con zuccata di Ibrahimovic e tiro di Florenzi. Ripresa. Ospina chiude su Ibra e Messias. Fronte partenopeo,Petagna fallisce il raddoppio. Al 90′ il Var annulla per fuorigioco un gol di Kessié.