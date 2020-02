PARMA LAZIO Streaming Gratis Link, dove vederla: Rojadirecta Sky o DAZN? Canale Diretta TV e Formazioni

Dove vedere Diretta Parma Lazio Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: partita Serie A Turno 23, 4a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 18:00 italiane di domenica 9 febbraio 2020, si gioca Parma Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 23a giornata di Serie A di calcio italiano. Si gioca prima di Inter-Milan delle 20:45.

Parma Lazio Streaming, presentazione match.

Occhi puntati sulle condizioni di Cornelius e Kulusevski, tornati in gruppo dopo i problemi muscolari. D’Aversa avrà a disposizione entrambi, ma la loro presenza dall’inizio resta in forse. In preallarme Caprari. Tra i pali dovrebbe esordire Radu, in difesa Gagliolo ha smaltito la contusione al costato. Inzaghi alle prese con le squalifiche: Parolo e Luiz Felipe pronti a prendere il posto di Milinkovic e Radu. In attacco straordinari per Caicedo. Jony al posto dell’indisponibile Lulic, Patric per Bastos.

Parma Lazio Streming e Diretta TV.

Parma Lazio viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lazio bestia nera del Parma. I ducali hanno perso tutti gli ultimi sei confronti di Serie A contro i biancocelesti, subendo almeno due gol in ognuna di queste sconfitte; soltanto contro Milan (sette nel 2007) e Roma (otto nel 2010) gli emiliani hanno subito più KO consecutivi nel massimo torneo. La Lazio ha espugnato il Tardini nelle ultime due trasferte di campionato: tante vittorie quante quelle conquistate dai biancocelesti nelle precedenti nove di Serie A (5N, 2P).

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Parma Lazio non viene trasmessa in chiaro.

Parma Lazio, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Parma (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Kurtic; Kucka, Caprari. All. D’Aversa. Indisponibili: Inglese, Sepe, Kulusevski, Scozzarella, Gervinho, Cornelius. Squalificati: nessuno.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Milinkovic-Savic, Radu.

Alternative per vedere Parma Lazio in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Parma Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Parma Lazio potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.