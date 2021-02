SNOWBOARD: Michela Moioli e Lorenzo Sommariva vincono l’argento nella prova a squadre ai Campionati Mondiali in Svezia

Dopo il secondo posto di ieri l’atleta bergamasca conquista un argento in squadra con Lorenzo Sommariva al termine di una finale emozionante ai mondiali di Snowboard Cross che si stanno disputando in Svezia. “Una doppia emozione indescrivibile” ha dichiarato la 25enne originaria di Alzano Lombardo.

Non ancora spenta l’eco della medaglia d’argento conquistata ieri nella prova individuale, Michela Moioli è tornata in pista ai FIS World Championship Snowboard Cross and Ski Cross 2021 di Idre Fjäll, in Svezia dove oggi l’aspettava la prova a squadre in coppia con Lorenzo Sommariva, lo snowboarder genovese classe ’93.

I due azzurri, entrambi testimonial di Kask e KOO, hanno confermato le aspettative della vigilia per la conquista del podio, e hanno chiuso al secondo posto, alle spalle della formazione australiana.

«Sono davvero molto contento di questo argento mondiale – ha dichiarato Sommariva – soprattutto perché conquistato in team con Michela».

Una spedizione di successo quella di Michela, che con l’argento di oggi porta a quota sei il proprio palmares di medaglie conquistate ai Campionati Mondiali di Snowboard Cross.

Un risultato straordinario per la campionessa bergamasca in terra scandinava che a caldo non aveva risparmiato parole di vicinanza per una amica: «Sono felicissima, è stata una finale incredibile su una pista molto difficile –

ha commentato Moioli subito dopo il traguardo – questo argento per me rappresenta il miglior risultato in carriera ai Mondiali e lo voglio dedicare alla mia amica Sofia che purtroppo non può gareggiare ai mondiali di sci alpino di Cortina».

Nelle gare di Idre Fjäll Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno potuto contare sul supporto del casco Kask Kimera in una versione adattata alle esigenze degli atleti professionisti e della maschera KOO Eclipse. I due prodotti, progettati e realizzati interamente in Italia, sono il risultato di attente ricerche dedicate alla performance, alla sicurezza e al comfort sulla neve. Kimera è caratterizzato da linee aerodinamiche appositamente progettate, da un sistema di aerazione che garantisce un flusso d’aria ottimale e da soluzioni tecnologiche che assicurano un elevato tasso di comodità durante l’utilizzo del casco. La maschera Eclipse, invece, grazie alla lente Zeiss® ad alte prestazioni fa della protezione totale dai raggi UV e della miglior visibilità in ogni condizione atmosferica i suoi punti di forza per garantire il massimo supporto.