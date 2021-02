SNOWBOARD CROSS: ai Mondiali di Idre Fjall, Kask e KOO a caccia di medaglie con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva

Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 febbraio, durante i FIS World Championship Snowboard Cross and Ski Cross 2021 di Idre Fjäll in Svezia, si terranno le gare valide per il titolo mondiale dello snowboard cross. L’evento iridato è il più grande appuntamento di tutta la stagione e Kask e KOO sono pronti a viverlo insieme a Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. «È da quasi due anni che aspetto questa manifestazione – dichiara Moioli – punto a fare il massimo e a divertirmi per cercare la medaglia».

La cittadina di Idre Fjäll, località nel cuore della Svezia, è pronta a ospitare i FIS World Championship Snowboard Cross and Ski Cross, manifestazione all’interno della quale, tra l’11 e il 12 febbraio, verranno assegnati i titoli mondiali di snowboard cross. Due giorni di adrenalina in cui solo uno sarà l’obiettivo: la medaglia. La selezione azzurra partita per la Svezia è carica di aspettative e, tra i protagonisti annunciati, ci saranno Michela Moioli e Lorenzo Sommariva.

«Quando ci si prepara per un mondiale ogni pensiero è rivolto esclusivamente alla performance – afferma l’oro olimpico di Pyeongchang – l’opportunità di scrivere il proprio nome nella storia della disciplina è la massima aspirazione per ogni atleta e non c’è spazio per alcun tipo di distrazione».

Anche il 27enne Lorenzo Sommariva è molto concentrato in vista dei mondiali svedesi: «La mia stagione è partita bene – commenta il rider di origini genovesi – ma il bello arriva adesso: è difficile fare pronostici perché gli avversari sono in forma, io però gareggerò al 100% delle mie capacità per ottenere il miglior risultato possibile».

I due italiani, nella loro avventura mondiale, utilizzeranno il casco Kask Kimera in una versione adattata alle esigenze degli atleti professionisti. Il casco, estremamente leggero, è realizzato con una calotta completamente in fibre di carbonio ed è il primo prodotto KASK omologato FIS (Federazione Internazionale Sci). Oltre a Kimera, Moioli e Sommariva utilizzeranno la maschera KOO Eclipse anch’essa customizzata secondo le esigenze dei due snowboarder.

«Sono due prodotti estremamente tecnici il cui sostegno durante gli allenamenti e le gare è tangibile – afferma Moioli – utilizzando Kimera e Eclipse sento di potermi concentrare esclusivamente sulla mia performance».

Anche Lorenzo concorda sulla qualità dei prodotti in dotazione: «Se dovessi scegliere una qualità specifica per ognuno dei due prodotti direi: la calzata avvolgente di Kimera e il grado di visibilità offerto da Eclipse – dichiara Sommariva – il binomio tra casco Kask e maschera KOO rappresenta un connubio ideale per poter ricercare il limite della prestazione».

LA TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL’AERODINAMICITÀ E DELLA SICUREZZA SULLA NEVE: ECCO KASK KIMERA

Kimera è il prodotto Kask per lo sci e lo snowboard che offre comfort e performance racchiusi in un design innovativo.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

KOO ECLIPSE: VISIBILITÀ E COMFORT SULLA NEVE

Questo casco Kask, infatti, è caratterizzato da linee aerodinamiche appositamente progettate e da un tecnologico sistema di aerazione che garantisce un flusso d’aria ottimale e regolabile, perfezionato dalle due porte (frontale e posteriore) che mantengono l‘interno della maschera asciutto e ventilato riducendo l’appannamento della lente.Questi aspetti tecnici, insieme all’imbottitura in Soft Wind ad asciugatura rapida, offrono comfort anche in condizioni climatiche più difficili. Inoltre, con il sistema brevettato Click-in System, il collegamento tra l’imbottitura e l’interno rimovibile risulta discreto e minimale grazie a otto perni che si adattano facilmente alla calotta garantendo la comodità di utilizzo di Kimera per tutto l’arco della giornata sulla neve.Comfort, ma anche sicurezza, sono garantiti dal sistema Fit-System, la tecnologia brevettata da Kask che, modellandosi in modo ottimale alla forma della nuca, assicura la migliore vestibilità del casco.Il Kask Kimera, totalmente made in Italy, si caratterizza anche grazie al supporto per maschera integrato nel design del casco.

Per ottenere prestazioni, divertimento e sicurezza ai massimi livelli negli sport invernali, è fondamentale poter contare su una buona visibilità in tutte le condizioni.

Con questo obiettivo, KOO presenta la maschera Eclipse che garantisce agli occhi protezione totale dai raggi UV (100% UVA, UVB e UVC) e allo stesso tempo consente di eliminare le distorsioni del campo visivo offrendo una visuale panoramica affidabile. Questo è possibile grazie alla lente Zeiss® ad alte prestazioni che, attraverso una specifica curvatura a forma cilindrica, permette una visione precisa e confortevole. Inoltre, la tecnologia a doppia lente aumenta la resistenza all’appannamento e i fori di aerazione conferiscono ulteriore comfort evitando eccessiva sudorazione durante l’attività sportiva. Infine, la maschera Eclipse, realizzata interamente in Italia, integra l’innovativo sistema Slot-in di KOO che consente una rapida sostituzione della lente.