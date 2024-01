Super Bowl 2024: dove vedere il match streaming, in tv e gli orari

L’attesa sta per finire: nella notte di domenica 11 febbraio 2024, esattamente a partire dalle ore 00:15 italiane, si giocherà la finalissima Super Bowl 2024 tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Italia 1, subito dopo Pressing. La sfida sarà visibile in streaming online anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sempre in modalità free web gratis. Ad accompagnare gli telespettatori in questo evento mondiale saranno Federico Mastria, Gabriele Cattaneo e Alessandro Trabattoni.

La finale del Super Bowl è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, con un record di 114,4 milioni di spettatori nel 2015. Nella lunga notte dei Conference Championship Games in NFL, i Kansas City Chiefs sconfiggono i Baltimore Ravens e accedono alla sfida per il titolo AFC. Nel frattempo, i San Francisco 49ers rimontano i Detroit Lions e si qualificano per la finale NFC. I 49ers cercano la rivincita del Super Bowl 2019, mentre i Chiefs cercano il loro quarto titolo negli ultimi cinque anni.

Prima della partita del Super Bowl del 2024, DJ Tiësto sarà presente per intrattenere i fan. Reba McEntire eseguirà l’inno nazionale degli Stati Uniti e prima dell’inizio della partita parteciperanno anche Post Malone e Andra Day. Inoltre, Usher sarà responsabile del famoso spettacolo Halftime.