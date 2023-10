Italia alle finali dei Mondiali di karate 2023: storico risultato con tre azzurre in lizza

KARATE – Tre italiane si sono qualificate per la finale dei Mondiali di karate 2023 a Budapest e l’Italia ha ottenuto un risultato storico avendo tre azzurre in lizza per una medaglia. Le atlete si sono qualificate superando diverse nazioni e dovranno affrontare il Giappone nella finale in programma all’arena Papp Ladzlo Sport di Budapest (Ungheria). Il karate femminile italiano ha sempre ottenuto buoni risultati e l’allenatrice Sara Battaglia ha svolto un ottimo lavoro con la squadra di kata femminile. La finale si terrà domenica 29 ottobre.

