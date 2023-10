Basket, Virtus Bologna: Operato Polonara

La squadra di pallacanestro Virtus Bologna ha annunciato che il giocatore Achille Polonara dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica per rimuovere un tumore ai testicoli. La squadra ha dichiarato di essere al suo fianco durante questo periodo difficile e i tempi di recupero saranno comunicati successivamente.

Achille Polonara è un giocatore di basket italiano che gioca come ala grande per la Virtus Bologna. Ha vinto diverse competizioni, come una Supercoppa italiana con la Reggiana nel 2015, una FIBA Europe Cup con la Sassari nel 2018-19 e un Campionato spagnolo con il Baskonia nel 2019-20. Ha ricevuto anche riconoscimenti individuali come Miglior Under-22 della Serie A nelle stagioni 2011-12 e 2012-13. Ha ottenuto il secondo posto al FIBA EuroBasket Under-20 nel 2011.