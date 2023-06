Divertente corsa ad ostacoli di una campionessa belga di lancio del peso

La campionessa belga di lancio del peso e lancio del martello, Jolien Maliga Boumkwo, ha dovuto prendere parte alla competizione femminile dei 100 m ostacoli nella prima divisione dei Campionati europei di atletica leggera per nazioni 2023 al posto delle sue compagne di squadra infortunate per evitare la squalifica dalla sua squadra nazionale.

Gli infortuni di Anna Zagré e Hanne Claes hanno impedito loro di correre la gara, lasciando il Belgio senza corridori esperti e in fondo alla classifica nell’evento, svoltosi a Chorzów (Polonia), sull’orlo della retrocessione in seconda divisione, quindi la squadra aveva bisogno di un paio di punti.

In questo contesto Boumkwo, che venerdì aveva gareggiato nella sua disciplina chiudendo al settimo posto, non ha esitato a fare un passo avanti per la sua squadra il giorno successivo.

La lanciatrice ha corso i 100 metri senza abbattere alcun ostacolo e ha chiuso in ultima posizione con 32,81 secondi, 19 secondi più lenta della vincitrice della prova, la spagnola Teresa Errandonea.

La sua partecipazione ha evitato la squalifica del Belgio e ha aggiunto due punti che sono riusciti a rimuovere la sua squadra dall’ultimo posto. Tuttavia, non sono bastati per evitare la retrocessione, poiché le ultime tre nazioni in classifica sono retrocesse in seconda categoria nel prossimo campionato.

“La mia squadra è la cosa più importante per me”, ha poi dichiarato Boumkwo. “Non potevo lasciarla perdere di un punto. Non c’era rischio se me la prendevo comoda”, ha aggiunto l’atleta belga, la cui corsa è presto diventata virale online.

