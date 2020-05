Gli Europei di Atletica Leggera di Parigi 2020 cancellati a causa del Coronavirus.

, , in

Il Campionato europeo di atletica leggera, originariamente concordato per essere tenuto dal 25 al 30 agosto a Parigi, è stato annullato questo giovedì a causa della pandemia del coronavirus, secondo quanto riportato dall’associazione europea di atletica leggera.

Questa misura è stata adottata congiuntamente dal Comitato organizzatore dei Campionati europei di atletica leggera di Parigi 2020 e dalla Federazione francese di atletica leggera dopo aver preso in considerazione “i rischi correlati collegati all’attuale situazione […] di salute […] nonché l’attuale divieto di raduni di massa in Francia “.

Secondo il Ministero degli affari sociali e della salute, in Francia sono state registrate in totale 120,804 infezioni da covid-19 e 21,856 decessi per malattia da covid-19.