Ronaldinho in Kings League: la prima partita in Streaming On-line è record di TikTok

Il leggendario ex calciatore brasiliano Ronaldinho ha esordito questa domenica nella Kings League nella partita giocata tra Porcinos FC e PIO FC, la cui trasmissione in diretta streaming on-line ha battuto il record di spettatori nella storia di TikTok.

La trasmissione in diretta streaming dell’incontro ha riunito più di mezzo milione di utenti, superando così il concerto di presentazione dell’album “Motomami” della popolare cantante spagnola Rosalía.

La partita, giocata a Barcellona, ​​si è conclusa a reti inviolate e si è decisa ai rigori, dove il PIO FC ha vinto 3-1. Tuttavia, il Porcinos FC di Ronaldinho —presieduto dallo ‘youtuber’ Ibai Llanos— continua a guidare la classifica con un totale di sei vittorie e due sconfitte.

Secondo l’account Twitter di TVTOP Spagna, l’ottava giornata della Kings League ha registrato un’audience media di 873.000 spettatori, raggiungendo un picco di 2.120.962 durante i calci di rigore tra PIO FC e Porcinos FC.

Kings League, concetto innovativo

La Kings League è una competizione di calcio a 7 creata da Gerard Piqué, ex calciatore dell’FC Barcelona, ​​iniziata il 1° gennaio 2023 e composta da dodici squadre. Le squadre sono presiedute da figure come Sergio ‘Kun’ Agüero, capocannoniere del Manchester City, o Iker Casillas, leggenda del portiere del Real Madrid, e comprendono giovani giocatori locali e giocatori in pensione del campionato spagnolo.

Il concetto innovativo ha attratto un pubblico online significativo, con un numero che supera il milione di spettatori su piattaforme tra cui Twitch, TikTok e YouTube. Il brand, infatti, dovrebbe espandersi in altri paesi come il Brasile, dove lo stesso Ronaldinho sarebbe il primo presidente di una squadra con queste caratteristiche, raccoglie il portale Genbeta.

Allo stesso modo, si prevede che presto inizi la versione femminile della competizione, che si chiamerà Queens League e si giocherà con le stesse regole dell’edizione maschile del torneo, nata come esperimento.