Icarus Ultra Campionati Europei Taglialegna in Streaming su Sky e Cielo

E’ l’ora del taglio del legno su Sky Sport e Cielo con gli sportivi taglialegna. In onda per una settimana potremo rivivere i momenti salienti delle principali manifestazioni internazionali di questa estate. Si tratta della prossima puntata di Icarus Ultra, il più longevo programma sportivo di Sky Italia giunto alla 17esima edizione e condotto dal giornalista Zoran Filicic, che racconterà le imprese dei più forti atleti Timbersports d’Europa.

Stiamo parlando di Michal Dubicki (nella foto di copertina) che ha confermato la corona di campione continentale il 31 luglio scorso sconfiggendo nei quarti di finale anche l’italiano Andrea Rossi (nella foto qui sotto).

Lo rivediamo in azione:

nell’ Undderhand Chop (taglio del legno in verticale in equilibrio su un tronco),

(taglio del legno in verticale in equilibrio su un tronco), nel Single Buck (taglio di un disco di legno da un blocco fissato orizzontalmente con l’utilizzo di una sega a mano tradizionale lunga circa due metri),

(taglio di un disco di legno da un blocco fissato orizzontalmente con l’utilizzo di una sega a mano tradizionale lunga circa due metri), nello Stock Saaw (utilizzo della tradizionale motosega STIHL MS 661),

(utilizzo della tradizionale motosega STIHL MS 661), e nello Standing Block Chop (un blocco di legno di 30 cm posto in verticale che deve essere tagliato).

Riascoltiamo le interviste dei protagonisti tra cui quelle dei nostri rookies, portacolori azzurri Michel Perrin e Alessandro Ciaponi impegnati nella categoria che ha visto il successo di Matyas Klima della Repubblica Ceca.

Torniamo con le telecamere al Motorworld di Monaco di Baviera per l’European Nations Pro Cup e Rookie Cup per assistere al successo della Polonia con i quattro sportivi dei taglialegna capaci di superare l’agguerrita concorrenza di altre otto nazioni.

Rivediamo anche l’eroico quinto posto dell’Italia con la squadra composta dal novarese Andrea Rossi, il pordenonese Michael Del Pin, il valtellinese Alessandro Ciaponi e il valdostano Michel Perrin.

Dove vedere Icarus Ultra Streaming TV

L’intero episodio di Icarus Ultra è visibile in streaming tutta la settimana dal 6 all’11 settembre su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action, mentre domenica 12 settembre sarà su Cielo, canale 26 del digitale terrestre; l’intera puntata e spezzoni di essa saranno visibili le settimane successive su Sky On Demand e sulle piattaforme social di Icarus Ultra e STIHL Italia. In attesa del prossimo grande evento internazionale in data 2 ottobre per l’Individual World Championship 2021.