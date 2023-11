Regate preliminari Jeddah 2024: Luna Rossa Prada Pirelli sfida sul Mar Rosso

Le seconde regate preliminari dell’America’s Cup 2024 si svolgeranno dal 29 novembre al 2 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita. Dopo Vilanova I La Geltrù (Spagna), la squadra italiana Luna Rossa Prada Pirelli tornerà in azione sul Mar Rosso. Saranno presenti sei team e questa sarà la prima volta che l’America’s Cup si svolgerà nel Mar Rosso. La squadra italiana spera di migliorare il suo quarto posto ottenuto a settembre in Spagna e si prepara per le Challenger Selection Series.

Regate preliminari Jeddah: il programma

Il programma delle regate preliminari di Jeddah ha iniziato con le prove di gara. Tra giovedì 30 novembre e sabato 2 dicembre si svolgeranno otto gare di squadra, e le due squadre migliori si sfideranno nella gara finale per determinare il vincitore della tappa di Jeddah.

Giovedì 30 novembre 11:30-13:30 – 3 regate di flotta

Venerdì 1° dicembre 11:30-13:30 – 3 regate di flotta

Sabato 2 dicembre 11:30-13:30 – 2 regate di flotta + Match Race finale

Regate preliminari Jeddah Streaming e TV

Le regate preliminari Jeddah potranno essere seguite su diversi canali televisivi e tramite lo streaming. In particolare, saranno trasmesse in diretta TV su Mediaset 20 e sui canali dedicati di Sky, come Sky Sport Arena e Sky Sport 24. Inoltre su Sky Live sarà possibile seguire le dirette testuali di ogni giornata e trovare altre informazioni approfondite sulla competizione.

Le regate preliminari di Jeddah saranno l’ultima occasione per le squadre di competere con i monocasci AC40 in Arabia Saudita. Il team italiano Luna Rossa presenterà una formazione diversa, con Ruggero Tita e Marco Gradoni al timone. Gli AC40 sono barche più piccole rispetto agli AC75, che debutteranno nella terza regata preliminare a Barcellona. Emirates Team New Zealand è la squadra favorita, seguita da NYYC American Magic, Ineos Britannia, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing.

Le regate si svolgeranno presso il Jeddah Yacht Club & Marina, di fronte alla Corniche. Le regate preliminari sono un’occasione per testare le barche prima dell’America’s Cup, che avrà luogo l’estate successiva. I prossimi eventi includono la terza e ultima gara preliminare a Barcellona, seguita dalla Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e infine dalla 37a America’s Cup Match.