UFC 257: Poirier vs McGregor 2 in Diretta Streaming su DAZN.

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio DAZN riporta gli appassionati al centro dell’ottagono di Abu Dhabi per un incontro che promette spettacolo. Nella scenografica Fight Island andrà in scena UFC 257: Poirier vs McGregor 2, uno dei match più attesi di sempre. Conor “Notorius” McGregor (22-4-0) affronterà per la seconda volta Dustin “Diamond” Poirier (26-6-0) nella categoria dei pesi leggeri.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

L’ultima volta che i due si sono trovati faccia a faccia risale a 6 anni fa e l’incontro si concluse con la vittoria dell’irlandese per ko dopo soli 1 minuto e 46 secondi del primo round. “Prometto un capolavoro”, ha scritto Conor su Twitter. Appuntamento dunque con la diretta streaming su DAZN (link www.dazn.com) per esserne i testimoni. E in caso di una vittoria spettacolare, chissà che a ritornare sul ring, nonostante il ritiro, non ci sia proprio Khabib.