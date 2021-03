America’s Cup 2021 Oggi in TV: Luna Rossa in diretta streaming con Rai e Sky

L’italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela tenutasi nella baia di Auckland, in Nuova Zelanda. Sconfitto il Defender di Emirates Team New Zealand che aveva guadagnato la prima. Dopo una grande partenza, gli italiani controllano il ritorno prepotente di New Zealand, soprattutto nel finale, e vincono Gara 2 con un vantaggio di 7”. E’ il secondo ko per il Defender in questa campagna di America’s Cup.

Come si svolge la sfida Luna Rossa New Zealand

Dopo le prime due di oggi, sono in programma altre 11 regate. Il trofeo andrà alla squadra che ne vincerà 7. Da venerdì due prove al giorno fino, eventualmente, a mercoledì 17 marzo quando, in caso di parità 6-6, si disputerà la 13esima e ultima regata per l’assegnazione del titolo.

Dove vedere Luna Rossa Oggi in TV: orario della regata e canale della diretta

Le regate vanno in onda alle 4 del mattino ora italiana. Vengono trasmesse in diretta TV e in chiaro sia su Rai 2 (con la telecronaca è affidata a Giulio Guazzini) sia su Sky che ha previsto nel proprio palinsesto un canale (numero 205, Sky America’s Cup) interamente dedicato alla storica kermesse (a raccontarla ci sono Guido Meda e Giovanni Bruno, con il commento tecnico dei velisti Flavia Tartaglini e Roberto Ferrarese).

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Per vedere le regate di America’s Cup 2021 in diretta streaming basterà collegarsi alla piattaforma gratis di Rai Play (che ha anche una pagina riservata al trofeo), alla app di Sky Go (se abbonati alla piattaforma satellitare) oppure collegandosi al sito di Now TV (link > www.nowtv.it, previo pagamento del ticket previsto per il singolo evento).

America’s Cup in TV in differita, Luna Rossa in replica su Rai e Sky

Le regate posso essere seguite in replica. Rai e Sky hanno indicato nella programmazione dei rispettivi palinsesti uno spazio dedicato alla sfida Luna Rossa-New Zealand per la conquista dell’America’s Cup 2021. Rai Sport (canale 57 nella versione HD e canale 58 del digitale terrestre) trasmetterà le regate in differita alle ore 8:.10. Sky le manderà in onda sempre sul canale 205 in differenti fasce orarie della giornata, offrendo commenti e approfondimenti ulteriori durante la diretta quotidiana su Sky Sport 24 (canale 200).