America’s Cup 2021 Diretta Streaming su YouTube: Luna Rossa sta perdendo contro New Zealand

In diretta streaming su YouTube, gli italiani hanno assistito alla gara 9, nella finale di America’s Cup nella baia di Auckland, dove i Kiwi hanno la meglio su Luna Rossa e vanno sul punteggio di 6-3: ill trofeo andrà alla squadra che ne vincerà 7.

Luna Rossa-New Zealand, cos’è successo in gara 9?

Un probabile calo di vento, però, fa perdere poi una decina di secondi agli italiani,davanti fino a quel momento. Luna Rossa chiude quindi indietro di 30″. Il vento instabile spinge gli organizzatori a rinviare la gara 10, con New Zealand a un passo dal successo e avanti con 6-3 su Luna Rossa. Dopo un primo rinvio di qualche minuto e un tentativo di partenza posticipato,si è deciso di far slittare a domani (ossia oggi 16 marzo) la 10a regata.

Luna Rossa Oggi in TV: orario e diretta streaming anche su YouTube



Le regate vanno in onda alle 4 del mattino ora italiana. Vengono trasmesse in diretta TV e in chiaro sia su Rai 2 (con la telecronaca è affidata a Giulio Guazzini) sia su Sky che ha previsto nel proprio palinsesto un canale (numero 205, Sky America’s Cup) interamente dedicato alla storica kermesse (a raccontarla ci sono Guido Meda e Giovanni Bruno, con il commento tecnico dei velisti Flavia Tartaglini e Roberto Ferrarese).

America’s Cup 2021 in diretta streaming gratis su YouTube

Per vedere le regate di America’s Cup 2021 in diretta streaming basterà collegarsi alla piattaforma gratis di Rai Play (che ha anche una pagina riservata al trofeo), alla app di Sky Go (se abbonati alla piattaforma satellitare)

La formula della 36a America’s Cup di vela

oppure collegandosi al sito di Now TV (link > www.nowtv.it, previo pagamento del ticket previsto per il singolo evento).

Ad Auckland si disputa tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand la 36a America’s Cup di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo nato nel 1851. Le barche utilizzate sono yacht di classe AC75 con 11 uomini a bordo. New Zealand è il detentore della coppa (defender) vinta nell’ultima edizione (2017) alle Bermuda. Luna Rossa ha ottenuto il ruolo di sfidante (challenger) vincendo la Prada Cup su American Magic e Ineos Team UK. Si gareggia con formula match race, una barca contro l’altra al meglio delle 13 regate: vince chi arriva primo a 7.