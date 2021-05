Giro d’Italia 2021: edizione 104 Corsa Rosa in Streaming e Rai TV

DIRETTA CICLISMO– Sarà l’edizione numero 104 della Corsa Rosa quella che prenderà il via sabato 8 maggio a Torino con una cronometro individuale di 8,6 km e che terminerà, sempre con una prova contro il tempo (cronometro di 30,3 km partita da Senago, in Brianza), a Milano in piazza Duomo domenica 30 maggio 2021. In totale saranno 21 tappe del Giro d’Italia con due giorni di riposo, 3479,9 chilometri in totale da percorrere e 48mila metri di dislivello, due crono e otto arrivi in salita. A contendersi il titolo della Maglia Rosa saranno 23 squadre e 184 corridori (8 per squadra).

Le 23 squadre con i principali iscritti al Giro d’Italia 2021

INEOS GRENADIERS: EGAN BERNAL, FILIPPO GANNA

AG2R CITROEN TEAM: TONY GALLOPIN, ANDREA VENDRAME

ALPECIN-FENIX: TIM MERLIER, DRIES DE BONDT

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC: JEFFERSON CEPEDA, SIMON PELLAUD

ASTANA – PREMIER TECH: ALEKSANDR VLASOV, LUIS LEON SANCHEZ

BAHRAIN VICTORIOUS: MIKEL LANDA, PELLO BILBAO

BARDIANI CSF FAIZANE’: GIOVANNI VISCONTI, ENRICO BATTAGLIN

BORA – HANSGROHE: PETER SAGAN, EMANUEL BUCHMANN

COFIDIS: ELIA VIVIANI, NATNAEL BERHANE

DECEUNINCK – QUICK-STEP: REMCO EVENEPOEL, JOÃO ALMEIDA

EF EDUCATION – NIPPO: HUGH CARTHY, RUBEN GUERREIRO

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM: LUCA WACKERMANN, VINCENZO ALBANESE

GROUPAMA – FDJ: TOBIAS LUDVIGSSON, RUDY MOLARD

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX: JAN HIRT, ANDREA PASQUALON

ISRAEL START-UP NATION: DANIEL MARTIN, ALEX DOWSETT

JUMBO-VISMA: GEORGE BENNETT, DYLAN GROENEWEGEN

LOTTO SOUDAL: CALEB EWAN, THOMAS DE GENDT

MOVISTAR TEAM: MARC SOLER, DARIO CATALDO

TEAM BIKEEXCHANGE: SIMON YATES, MIKEL NIEVE

TEAM DSM: JAI HINDLEY, ROMAIN BARDET

TEAM QHUBEKA ASSOS: GIACOMO NIZZOLO, DOMENICO POZZOVIVO

TREK – SEGAFREDO: VINCENZO NIBALI, BAUKE MOLLEMA

UAE TEAM EMIRATES: DAVIDE FORMOLO, DIEGO ULISSI

Tra gli uomini di classifica che cercheranno di incidere il loro nome sul Trofeo Senza Fine, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) parte con il dorsale numero 1. Il Team BikeExchange si presenta con una squadra interamente a supporto del suo capitano Simon Yates, che ha già dato prova della sua forma andando a vincere il Tour of the Alps.

La Trek-Segafredo schiera due punte con il due volte vincitore della Corsa Rosa Vincenzo Nibali, al rientro dopo l’infortunio al polso, e Bauke Mollema, il trionfatore de Il Lombardia ’19 che quest’anno ha già vinto in Italia il Trofeo Laigueglia.

Due capitani anche per il Team DSM con Jai Hindley, secondo sul podio di Milano del Giro 103, e Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France.

Due saranno le punte anche per la Deceuninck – Quick-Step con Remco Evenepoel, al rientro dopo l’incidente a Il Lombardia 2020 e João Almeida, 15 giorni in Maglia Rosa e quarto nella Generale del Giro 2020.

Anche la Bahrain Victorious si presenta al via di Torino con due capitani, Mikel Landa (tre successi di tappa al Giro e un podio finale) e Pello Bilbao, 5° l’anno scorso e visto in ottima forma al Tour of the Alps.

Saranno della partita per la Generale anche il giovane Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech), Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe), 4° al Tour del 2019 e Hugh Carthy (EF Education – Nippo), 3° a La Vuelta a España 2020, Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), che ha all’attivo due Classiche Monumento come Il Lombardia (’14) e Liège – Bastogne – Liège (’13), George Bennett (Team Jumbo-Visma) e Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka Assos).

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1. Diretta streaming gratis online su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa del giorno alle 12:25 fino alla

Rojadirecta Giro d’Italia 2021

conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli appofondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

Vi sconsigliamo di utilizzare Rojadirecta per vedere le 21 tappe dellla Corsa Rosa in quanto l’evento sportivo è gratuito sulla Rai in tv e su Rai Play in streaming online.

Il calendario delle tappe del Giro d’Italia 2021

N° tappa / Quando / Percorso

1 08 Maggio > Torino-Torino (Cronometro, 9 km)

2 09 Maggio > Stupinigi-Novara (173 km)

3 10 Maggio > Biella-Canale (187 km)

4 11 Maggio > Piacenza-Sestola (186 km)

5 12 Maggio > Modena-Cattolica (171 km)

6 13 Maggio > Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (150 km)

7 14 Maggio > Notaresco-Termoli (178 km)

8 15 Maggio > Foggia-Guardia Sanframondi (173 km)

9 16 Maggio > Castel di Sangro-Campofelice (160 km)

10 17 Maggio > L’Aquila-Foligno (140 km)

18 Maggio > riposo

11 19 Maggio > Perugia-Montalcino (163 km)

12 20 Maggio > Siena-Bagno di Romagna (209 km)

13 21 Maggio > Ravenna-Verona (197 km)

14 22 Maggio > Cittadella-Monte Zoncolan (205 km)

15 23 Maggio > Grado-Gorizia (145 km)

16 24 Maggio > Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km)

25 Maggio > riposo

17 26 Maggio > Canazei-Sega di Ala (193 km)

18 27 Maggio > Rovereto-Stradella (228 km)

19 28 Maggio > Abbiategrasso-Alpe di Mera (178 km)

20 29 Maggio > Verbania-Valle Spluga/Alpe Motta (164 km)

21 30 Maggio > Senago-Milano (cronometro, 29,4 km)

