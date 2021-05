GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Cronometro Torino: 1° Tappa Oggi 8 maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 1a Tappa, sabato 8 maggio > Torino-Torino, 8,6 km cronometro individuale.

Subito un’altra occasione per Filippo Ganna, campione del mondo della cronometro, già prima maglia rosa del Giro 2020 a Palermo. Partenza da Piazza Castello per raggiungere, attraverso corso San Maurizio, il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Si percorrono i viali ondulati (rilevamento cronometrico al Borgo Medievale) per attraversare il Po e concludere la crono su Corso Moncalieri. Prova da altissima velocità: la media record per una crono al Giro è di 58,831 km/h, realizzata proprio da Ganna nella Monreale-Palermo, 15 km. Ricordiamo che nelle tappe a cronometro non sono previsti abbuoni.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1. Streaming gratis online su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

Inizio tra le 09.

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa20:00-20:30, su RaiSport: TGiro00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

Rojadirecta Giro d’Italia 2021

Vi sconsigliamo di utilizzare Rojadirecta per vedere le 21 tappe dellla Corsa Rosa in quanto l’evento sportivo è gratuito sulla Rai in tv e su Rai Play in streaming online.