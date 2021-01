ROJADIRECTA Juventus-Bologna Verona-Napoli Lazio-Sassuolo TarjetaRojaOnline: Orario Canale TV Partite Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 24 gennaio 2021, dove spiccano Juventus-Bologna Verona-Napoli Lazio-Sassuolo per la 19a e ultima giornata del girone di andata di Serie A.

10:30 Atalanta-Cagliari (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:30 Streaming Juventus-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Juventus-Bologna, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all’Allianz Stadium domenica 24 gennaio con fischio d’inizio alle ore 12:30. La squadra di Pirlo, fresca vincitrice della Supercoppa, affronta quella di Mihajlovic. La Juventus è la squadra che più volte ha battuto il Bologna in Serie A: 75 successi bianconeri, 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù. Durante la striscia dei nove scudetti la Juventus ha incrociato 16 volte il Bologna in Serie A, senza mai perdere: 13 vittorie e tre pareggi – nel periodo, tra le squadre affrontate più di 10 volte, il Bologna è quella che ha segnato meno ai bianconeri (sette reti).

Diretta Juventus Bologna sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Pro Patria-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Modena-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Palermo-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Genoa-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Inter-Fiorentina (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:30 Florentia-Milan (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su DAZN)

13:00 Chelsea-Luton Town (FA Cup) – DAZN.

15:00 Streaming Verona-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Verona-Napoli, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 24 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Juric ospita quella di Gattuso. Nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli, dal 2015/16 in avanti, il Verona ha sempre perso e ha segnato una sola rete; nel periodo la squadra partenopea è quella contro cui i gialloblù hanno perso di più e, tra quelle affrontate almeno tre volte, quella contro cui hanno segnato meno.

Diretta Verona Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Genoa-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN

15:00 Lecce-Empoli (Serie B) – DAZN

15:00 Giana Erminio-Lecco (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Pergolettese-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pontedera-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Alessandria-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Mantova-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Matelica-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bari-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite).

15:30 Schalke-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

16:15 Elche-Barcellona (Liga) – DAZN

17:00 Livingston-St Mirren (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

17:30 Pro Sesto-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Cesena-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Turris-Avellino (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Viterbese-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Bisceglie-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Streaming Lazio-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lazio-Sassuolo, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 24 gennaio con fischio d’inizio alle ore 18. La squadra di Simone Inzaghi ospita quella di De Zerbi. Il Sassuolo ha perso otto partite di Serie A contro la Lazio (3V, 3N): solo contro Juventus (11), Atalanta e Milan (nove) i neroverdi hanno perso di più, ma in questo campionato hanno già giocato e perso

contro tutte e tre le squadre.

Diretta Lazio Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Manchester United-Liverpool (Fa Cup) – DAZN

18:99 Hoffenheim-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Streaming Parma-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Parma-Sampdoria, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma domenica 24 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20.45. La squadra di Daversa ospita quella di Ranieri. Nelle ultime 10 sfide di Serie A Parma e Sampdoria non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: tre vittorie gialloblù, tre pareggi e quattro successi blucerchiati, incluso quello nella gara più recente a luglio.

Diretta Parma Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Cremonese-Spal (Serie B) – DAZN

21:00 Atletico Madrid-Valencia (Liga) – DAZN

21:00 Everton-Sheffield Wednesday (Fa Cup) – DAZN

21:00 St Etienne-Lione (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.