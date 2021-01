JUVENTUS BOLOGNA Streaming info ROJADIRECTA TV Facebook Sky Live YouTube, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Dove vedere Diretta Juventus-Bologna Streaming Video senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis: Serie A Day 19. Alle ore 12:30 di oggi domenica 24 gennaio 2021, si gioca Juventus-Bologna in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Juventus-Bologna, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà all’Allianz Stadium oggi domenica 24 gennaio con fischio d’inizio alle ore 12:30. La squadra di Pirlo, fresca vincitrice della Supercoppa, affronta quella di Mihajlovic.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A, ovvero 75 volte. Nei 73 confronti fra le due formazioni disputati in casa dei piemontesi, questi ultimi conducono nelle statistiche con 43 vittorie, 25 pareggi e 5 affermazioni dei rossoblù. Nei precedenti 9 anni in cui si è laureata campione d’Italia, la Juventus ha incrociato 16 volte complessivamente il Bologna in Serie A, e non ha mai perso: 13 le vittorie e 3 i pareggi nel parziale.

Juventus Bologna probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, McKennie, Bernardeschi; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Alex Sandro, Dybala, Rafia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Medel, Santander.

Juventus Bologna Diretta TV, come vederla.



Juventus Bologna viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato 15 gol finora: sia nel 2018/19 che nel 2019/20 si fermò a 14 reti dopo la prima metà della stagione.

Juventus Bologna Streaming alternativa a Rojadirecta TarjetaRojaOnline e SportsBay.

Juventus Bologna sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

L’esterno della Juventus Federico Chiesa ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, inclusa la sua unica tripletta; quella rossoblu è la sua vittima preferita nella competizione.

Alternative per vedere Juventus Bologna in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Juventus Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Juventus Bologna potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.