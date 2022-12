CAMERUN BRASILE Streaming Gratis ROJADIRECTA Rai Play TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Camerun-Brasile Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi venredì 2 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Ultimo turno della fase a gironi del gruppo G dei Mondiali di Qatar 2022. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Camerun-Brasile Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Camerun-Brasile

La Seleçao di Tite gestirà le energie in questa circostanza, facendo rifiatare molti titolari (indisponibili gli juventini Alex Sandro e Danilo, oltre a Neymar) e dando spazio alle alternative che finora hanno giocato meno. Per i Leoni indomabili può rappresentare un’opportunità importante per tentare il colpaccio, ma l’eventuale futuro nella competizione dipende in ogni caso da quello che accadrà in Serbia-Svizzera.

Camerun (4-3-3): Epassy; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Hongla, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi. CT Song.

A disposizione in panchina: Ngapndouetnbu, Wooh, Ebosse, Mbaizo, Ondoua, Gouet, Ntcham, Ngamaleu, Mbekeli, N’Koudou, Bassogog, Aboubakar, Marou, Nsame. Indisponibili: Onana. Squalificati: nessuno. Diffidati: N’Koulou, Bassogog, Fai.

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Marquinos, Bremer, Telles; Bruno Guimaraes, Fabinho; Antony, Rodrygo, Martinelli; Gabriel Jesus. CT Tite.

A disposizione in panchina: Alisson, Weverton, Thiago Silva, Fred, Paquetà, Casemiro, Everton, Raphinha, Pedro, Vicinius, Richarlison. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, Neymar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fred.

Arbitro: Elfath (Stati Uniti). Assistenti: Atkins, Parker (Stati Uniti). Quarto uomo: Ma Ning (Cina). Var: Hernandez Hernandez (Spagna). Assistente Var Martinez Munuera (Spagna).

Camerun-Brasile, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita in TV al posto di Rojadirecta Live



La sfida Camerun-Brasile sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Alternative per vedere Camerun-Brasile Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Camerun-Brasile non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Brasile ha vinto tutte e sette le partite della Coppa del Mondo contro squadre africane, segnando 20 gol e subendone solo due. Una sconfitta o un pareggio per il Camerun li vedrebbe eliminati da questa fase a gironi della Coppa del Mondo alla loro sesta apparizione consecutiva in un torneo, raggiungendo l’ultima fase a eliminazione diretta nel 1990. Non hanno mai vinto l’ultima partita della fase a gironi in sette precedenti apparizioni nella Coppa del Mondo (2D 5D).