BRASILE COREA DEL SUD Streaming Gratis Rai Play ROJADIRECTA TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Brasile-Corea del Sud Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa ai quarti di finale in questo spettacolare Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove incontrerà la vincente di Giappone-Croazia che si gioca oggi alle 16:00 italiane.

Il Brasile, nonostante la sconfitta con il Camerun nell’ultimo turno della fase a gironi, ha chiuso al primo posto il girone G mentre la Cora del Sud si è qualificata agli ottavi da seconda del gruppo H con Portogallo, Uruguay e Ghana. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Brasile-Corea del Sud Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Brasile-Corea del Sud

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Paquetà, Casemiro; Raphina, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT Tite. A disposizione in panchina: Ederson, Weverton, Alves, Bremer, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton, Fred, Rodrygo, Antony, Martinelli, Pedro.

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim-Guy Seung; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Jung, Hwang; H Son, Leek, Lee, Cho S. CT Paulo Bento. A disposizione in panchina: Hyeon, B Song, Cho J; Kwon K, Hong, Kim Twae-Hwan, Yoon, Son J, Paik, Na, Song M, Kwon C, Yeong, Hwang H, Hwang U.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos-Gringore. Quarto Uomo: Vincic. VAR: Brisard. Assistente VAR: Hernandez.

Brasile-Corea del Sud in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live



La sfida Brasile-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 15:30.

Alternative per vedere Brasile-Corea del Sud Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Brasile-Corea del Sud non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.