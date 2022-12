CROAZIA BRASILE Streaming Gratis Rai Play ROJADIRECTA TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Croazia-Brasile Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa in semifinale dei Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove affronterà la vincente di Olanda-Argentina che si gioca stasera alle ore 20:00 italiane.

Croazia e Brasile si sono incontrate 4 volte, di cui 2 ai Mondiali (2006 e 2014). L’ultima sfida risale al giugno 2018, un’amichevole. 3 vittorie per i verdeoro ed un pareggio. I balcanici inseguono quindi il primo successo contro la Seleção. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Croazia-Brasile Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Croazia-Brasile

La Croazia ha perso quattro delle cinque partite di Coppa del Mondo disputate contro squadre sudamericane. L’unica eccezione è la vittoria per 3-0 sull’Argentina nel 2018. Due di queste quattro sconfitte sono arrivate contro il Brasile: 1-0 nel 2006, gol di Kakà, e 3-1 nel 2014 (entrambe nella fase a gironi).

Dopo aver battuto la Germania per 2-0 in finale nel 2002, il Brasile ha perso tutte le ultime cinque gare a eliminazione diretta dei Mondiali, disputate contro nazioni europee: di queste, tre ai quarti di finale (contro la Francia nel 2006, l’Olanda nel 2010 e il Belgio nel 2018).

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Erlic, Vida, Sutalo, Barisic, Jakic, Majer, Vlasic, Pasalic, Sucic, Orsic, Petkovic, Budimir.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT Tite. A disposizione in panchina: Ederson, Weverton, Dani Alves, Bremer, Bruno Guimaraes, Fabinho, Antony, Rodrygo, Martinelli, Fred, Everton, Pedro.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt-Beswick (Inghilterra). IV Uomo: Ghorbal (Algeria). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistenti VAR: Irrati (Italia).

Richarlison ha segnato 10 gol nelle nove partite giocate con il Brasile nel 2022 – almeno quattro reti in più rispetto a qualsiasi altro compagno di nazionale nell’anno solare – e potrebbe diventare l’ottavo giocatore brasiliano differente a realizzare almeno quattro marcature nella sua prima stagione ai Mondiali, e il primo da Neymar nel 2014 (4).

Croazia-Brasile in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live



La sfida Croazia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 15:30.

Nella sfida degli ottavi di finale contro il Giappone, Ivan Perisic è diventato il primo giocatore a segnare 10 gol nelle maggiori competizioni con la maglia della Croazia (6 ai Mondiali, 4 agli Europei). Considerando solo la Coppa del Mondo, il croato ha preso parte a 10 reti nelle ultime 13 partite (sei gol, 4 assist).

Alternative per vedere Croazia-Brasile Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Croazia-Brasile non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Neymar ha partecipato a 15 gol (8 reti, 7 assist) nelle ultime 11 gare con il Brasile in tutte le competizioni: ciascuna delle sue ultime sei marcature con i verdeoro è arrivata su rigore. Nel match degli ottavi contro la Corea del Sud, poi, l’attaccante del PSG è diventato il primo brasiliano (dal 1966) a segnare e fornire un assist in tre diverse edizioni di un Mondiale.