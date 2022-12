GIAPPONE CROAZIA Streaming Gratis Rai Play TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Giappone-Croazia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa ai quarti di finale in questo spettacolare Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove incontrerà la vincente di Brasile-Corea del Sud che si gioca stasera alle 20.

Il Giappone ha vinto entrambe le partite della Coppa del Mondo 2022 contro nazioni europee, 2-1 su Spagna e Germania nella fase a gironi. Aveva vinto solo due delle prime 10 partite nella competizione contro squadre europee prima di quest’anno (P3 S5). Questa sarà la terza presenza della Croazia agli ottavi di Coppa del Mondo: ha superato questa fase le due volte precedenti, battendo la Romania 1-0 nel 1998 e la Danimarca ai rigori nel 2018. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Giappone-Croazia Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Giappone-Croazia

Giappone (3-4-3): Gonda; Yoshida, Tomiyasu, Taniguchi; J Ito, Morita, Endo, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada. CT Moriyasu. A disposizione in panchina: Kawashimam Schmidt, Yamane, Sakai, H.Ito, Soma, Shibasaki, Tanaka, Mitoma, Kubo, Minamino, Asano, Machino, Ueda.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Pasalic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Petkovic, Budimir.

Arbitro: Elfath (Stati Uniti). Guardalinee: Parker-Atkins. Quarto Uomo: Ghorbal. VAR: Gallo. Assistente: Bascunan.

Giappone-Croazia in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live



La sfida Giappone-Croazia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 15:30.

Alternative per vedere Giappone-Croazia Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Giappone-Croazia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.