GIAPPONE SPAGNA Streaming Gratis Rai Play TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Giappone-Spagna Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi giovedì 1° dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Ultimo turno della fase a gironi del gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Giappone-Spagna Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Giappone-Spagna

Il Giappone potrebbe qualificarsi per la fase a eliminazione diretta in due Mondiali consecutivi per la prima volta nella sua storia. In tal caso, Hajime Moriyasu sarebbe il terzo allenatore giapponese a guidare gli asiatici nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale, dopo Takeshi Okada nel 2010 e Akira Nishino nel 2018.

La Spagna è imbattuta nelle ultime sette partite di Coppa del Mondo (V3 P4). Solo una volta nella sua storia ha disputato una corsa più lunga nella competizione senza perdere (10 partite tra il 1998 e il 2006).

Giappone (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Ito, Kamada, Kubo; Ueda. CT Moriyasu. A disposizione in panchina: Kawashima, Schmidt, Taniguchi, Yamane, Tomiyasu, Shibasaki, Tanaka, Maeda, Minamino, Mitoma, Asano, Doan, Soma, Machino. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Yamane, Itakura, Endo

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Eric, Laporte, Gayà; C Soler, Koke, Pedri; Sarabia, Morata, Olmo. CT Luis Enrique. A disposizione in panchina: Robert Sanchez, Raya, Busquets, Pau Torres, Jordi Alba, Azpilicueta, Guillamon, Marcos Llorente, Rodri, Gavi, Asensio, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Ansu Fati. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets.

Arbitro: Gomes (Stati Uniti). Guardalinee: Thusi Siwela (Sudafrica)-Pathsoane (Lesotho). Quarto uomo: Mukansanga (Rwanda). VAR: Guerrero (Messico). Assistente VAR: Villarreal (Stati Uniti).

Giappone-Spagna, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita in TV al posto di Rojadirecta Live



La sfida Giappone-Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Alternative per vedere Giappone-Spagna Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Giappone-Spagna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.