INGHILTERRA SENEGAL Streaming Gratis Rai Play ROJADIRECTA TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Inghilterra-Senegal Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi domenica 4 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa ai quarti di finale in questo spettacolare Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove incontrerà la vincente di Francia-Polonia che si gioca alle 16.

Questa sarà la prima partita internazionale completa tra Inghilterra e Senegal. Sarà la tredicesima volta che l’Inghilterra gioca per la prima volta contro una nazione in Coppa del Mondo; i Tre Leoni hanno perso solo uno dei 12 casi precedenti (7V 4D), una sconfitta per 0-1 contro gli USA nel 1950. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Inghilterra-Senegal Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Inghilterra-Senegal

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Mount; Rashford, Kane, Saka. CT Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Pope, Walker, Alexander-Arnold, Dier, Grealish, Wilson, Phillips, Maddison, Sterling, Gallagher, Coady, Mount.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, Gueye; N Mendy, Ndiaye, Sarr; Dia. CT Cissé. A disposizione in panchina: Loum, Diedhiou, F.Mendy, Jackson, Diatta, Gomis, Ballo-Touré, Name, Sarr, Cissé, Dieng, N’Diaye.

Arbitro: Barton (El Salvador).

Inghilterra-Senegal in tv e streaming live



La sfida Inghilterra-Senegal sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Alternative per vedere Inghilterra-Senegal Streaming Online



Altre forme per vedere Inghilterra-Senegal non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.