QATAR ECUADOR Amichevole Streaming ROJADIRECTA TV, dove vedere Online Video Gratis Mondiali 2022

Dove vedere Qatar-Ecuador Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi domenica 20 novembre 2022 alle ore 17 italiane, iniziano ufficialmente i Mondiali di Calcio 2022: allo stadio Al Bayt per il Gruppo A di cui fanno parte anche Olanda e Senegal, si gioca Qatar-Ecuador. Il Qatar, 50° nel ranking Fifa, è alla sua prima partecipazione alla fase finale. L’Ecuador in questa graduatoria è sei gradini più su e si presenta a questa manifestazione in virtù del quarto posto ottenuto nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale. Chi vincerà oggi? Scopri dove vedere Qatar-Ecuador streaming e tv.

Qatar-Ecuador Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Il Qatar ha affrontato l’Ecuador soltanto in amichevole in tre occasioni. Le squadre si sono affrontate due volte nel 1996: la prima sfida è terminata 1-1, mentre la seconda è stata vinta dalla nazionale sudamericana per 2-1. Nel terzo incrocio nel 2018, il Qatar si è imposto per 4-3. In 13 delle 21 precedenti edizioni della Coppa del Mondo, la Nazionale ospitante ha raggiunto almeno le semifinali.

Qatar (5-3-2): Alsheeb; Ro-ro, Salman, Al-Rawi, A Hassan, Homam; Boudiaf, Hatem, Al-Haydos; Afif, Almoez. Allenatore Sanchez.

Ecuador (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Plata, Ibarra, Valencia. Allenatore Gustafo Alfaro.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Paolo Valeri.

Dove vedere Qatar-Ecuador in TV al posto di Rojadirecta Live



Qatar-Ecuador diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Qatar-Ecuador Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Qatar-Ecuador streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Qatar-Ecuador Streaming Online

Altre forme per vedere Qatar-Ecuador non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.