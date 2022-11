ALBANIA-ITALIA Streaming Rojadirecta TV Online Video Gratis: Sky o Rai Play?

Dove vedere Albania-Italia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20:45 italiane, verrà disputata la partita amichevole allo stadio Air Albania di Tirana. Né Albania né Italia partecipano ai Mondiali di Calcio in Qatar. Chi vincerà oggi? Scopri dove vedere Albania-Italia streaming e tv.

Albania-Italia Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Italia e Albania si affrontano per la quarta volta nella loro storia. Nei tre precedenti gli azzurri hanno sempre vinto senza mai subire un gol. La prima sfida (anch’essa un’amichevole) andò in scena il 18 novembre 2014 a Marassi e finì 1-0 con gol decisivo di Okaka Chuka. Gli altri due confronti diretti sono stati giocati nel 2017 ed erano validi per le qualificazioni ai Mondiali 2018: il 24 marzo a Palermo l’Italia si impose 2-0 grazie ai gol di De Rossi e Immobile, mentre il 9 otttobre al ritorno in Albania finì 1-0 con rete decisiva di Candreva.

Albania (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja. CT Edoardo Reja.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Raspadori, Gnonto. CT Roberto Mancini.

Arbitro: Genc Nuza (Kosovo).

I convocati di Mancini per Albania-Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).

Dove vedere Albania-Italia in TV al posto di Rojadirecta Live



Albania-Italia diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Albania-Italia Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Albania-Italia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Albania-Italia Streaming Online

Altre forme per vedere Albania-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.