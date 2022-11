AUSTRIA ITALIA Amichevole Streaming TV ROJADIRECTA Online Video Gratis: Sky o Rai Play?

Dove vedere Austria-Italia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi domenica 20 novembre 2022 alle ore 20:45 italiane, verrà disputata la partita amichevole Austria-Italia all’Ernst Happel Stadion di Vienna. Un’amichevole amara per l’Italia di Roberto Mancini, resa ancora più triste dal fatto che è in concomitanza con l’inizio dei Mondiali ai quali gli azzurri, ancora una volta, non ci saranno. Inoltre l’amichevole inizialmente programmata per il sabato sera è stata spostata per esigenze Rai che ha preferito “Ballando sotto le stelle”. Chi vincerà oggi? Scopri dove vedere Austria-Italia streaming e tv.

Austria-Italia Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Sono ben 38 i precedenti tra Italia e Austria con un bilancio complessivo di 18 vittorie azzurre, 8 pareggi e 12 successi austriaci. L’ultimo confronto diretto risale agli ottavi di finale di Euro 2020, quando gli azzurri si imposero 2-1 ai tempi supplementari (0-0 al 90′). L’Austria non batte l’Italia dal lontano 1958 quando si impose 3-2 in un match valido per la Coppa Internazionale, il torneo che vedeva affrontarsi le più forti Nazionali europee dell’epoca. Nelle ultime 7 sfide gli austriaci hanno perso 6 volte: l’unico risultato utile è il 2-2 in amichevole a Nizza del 20 agosto 2008.

Austria (4-4-2): Lindner; Posch, Trimmel, Danso, Alaba; Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch. CT Ragnick.

Italia (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Acerbi, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Pessina, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. CT Mancini.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania).

I convocati di Mancini per Austria-Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).

Dove vedere Austria-Italia in TV al posto di Rojadirecta Live



Austria-Italia diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Austria-Italia Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Austria-Italia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Austria-Italia Streaming Online

Altre forme per vedere Austria-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.