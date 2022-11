USA GALLES Streaming Gratis TV, dove vederla in Video Online (Mondiali 2022)

Dove vedere USA-Galles Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi lunedì 21 novembre 2022 alle ore 20 italiane, continuano i Mondiali di Calcio 2022: allo Stadio “Ahmed bin Ali” di Al Rayyan per il Gruppo B di cui fanno parte anche Inghilterra e Iran (gli inglesi stanno vincendo 3-0 mentre scriviamo questo articolo), si gioca USA-Galles. Robert Page si affida sulla stella Bale, che ha trascinato la sua nazionale alla seconda partecipazione ad una fase finale di un Mondiale (la prima nel 1958 in Svezia) con il gol decisivo siglato nella finale playoff contro l’Ucraina il 5 giugno scorso. Chi vincerà oggi? Scopri dove vedere USA-Galles streaming e tv.

USA-Galles Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Quello in programma all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan sarà il primo incrocio tra le due squadre in un’edizione della manifestazione iridata, mentre nelle due amichevoli disputate si segnala un pareggio e una vittoria degli americani.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Weah, Ferreira, Pulisic. Ct Berhalter. A disposizione in panchina: Horvath, Johnson, Carter-Vickers, Hills, Moore, Ream, Scally, Yedlin, Acosta, De la Torre, Wright, Roldan, Morris, Reyna, Sargent, Aaronson.

GALLES (3-4-3): Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Smith, Williams; Bale, Johnson, James. CT Page. A disposizione in panchina: Ward, Davies, Cabango, Lockyer, Mepham, Gunter, Thomas, Morrell, Levitt, Wilson, Colwill, Moore, Harris.

Arbitro: Al-Jassim (Qatar).

Dove vedere USA-Galles in TV al posto di Rojadirecta Live



USA-Galles diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

USA-Galles Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

USA-Galles streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere USA-Galles Streaming Online

Altre forme per vedere USA-Galles non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.