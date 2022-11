ARGENTINA ARABIA SAUDITA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vederla con PC Tablet Celullare

Dove vedere Argentina-Arabia Saudita Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi martedì 22 novembre 2022 alle ore 11:00 italiane, continuano i Mondiali di Calcio 2022 con la sfida Argentina-Arabia Saudita. L’Argentina non è riuscita a vincere solo in una delle sue ultime sette partite di apertura della fase finale di un Mondiale (6 vittorie, 1 pareggio), ma quel pareggio è arrivato nell’ultima edizione. Chi vincerà oggi? Scopri dove vedere Argentina-Arabia Saudita streaming e tv.

Argentina-Arabia Saudita Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Giocatori da tenere d’occhio: un gol di Lautaro Martínez potrebbe essere di buon auspicio per l’Argentina, con la sua Nazionale che ha vinto le ultime 16 partite in cui l’attaccante argentino dell’Inter è riuscito a segnare in Nazionale. Dopo che l’attaccante Fahad Al-Muwallad è stato escluso poche ore dopo essere stato convocato per il Mondiale (a causa di timori per un caso possibile di doping), l’Arabia Saudita punterà ad avere un impatto con Salem Al-Dawsari, dato che i suoi ultimi sette gol in Nazionale sono arrivati tutti in partite che l’Arabia Saudita ha poi vinto.

Curiosità sui Mondiali: Luis Monti fu il primo di sei giocatori diversi a giocare per due diverse Nazionali ai Mondiali, giocò per l’Argentina nel 1930 e poi per l’Italia (dopo la naturalizzazione) nel 1934.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, Lautaro, Di Maria. CT Scaloni

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1), la probabile formazione: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Kanno, Otayf; Al-Buraikan, Al-Faraj, S Al-Dawsari; Al-Shehri. CT Renard.

Dove vedere Argentina-Arabia Saudita in TV al posto di Rojadirecta Live



Argentina-Arabia Saudita diretta tv in chiaro su Rai 2 e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Argentina-Arabia Saudita Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Argentina-Arabia Saudita streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Argentina-Arabia Saudita Streaming Online

Altre forme per vedere Argentina-Arabia Saudita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.