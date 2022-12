ARGENTINA AUSTRALIA Streaming Gratis Rai Play ROJADIRECTA TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Argentina-Australia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi sabato 3 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa ai quarti di finale in questo spettacolare Mondiale di calcio in Qatar 2022. Questo è il primo incontro tra Argentina e Australia dall’amichevole del settembre 2007, vinta 1-0 dall’Argentina con un gol di Martin Demichelis. Sarà anche la prima volta che si incontrano in una Coppa del Mondo. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Argentina-Australia Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Argentina-Australia

L’Australia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per la seconda volta, anche nel 2006 con Guus Hiddink. Hanno perso 1-0 contro l’Italia negli ottavi di finale di quell’anno, con Francesco Totti che ha segnato un rigore all’ultimo minuto per eliminarli.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Thiago Almada, Correa, Di Maria, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Montiel, Palacios, Paredes, Pezzella, Guido Rodriguez, Tagliafico. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acuna.

Australia (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin; Duke, McGree. CT Arnold. A disposizione in panchina: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Baccus, Cummings, Deng, Devlin, Hrustic, Karacic, King, Kuol, Mabil, MacLaren, Tilio, Wright. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Duke, Irvine, Behich, Degenek.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Guardalinee: Sokolnicki, Listkiewicz (Polonia). Quarto uomo: Escobar (Guatemala). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Fritz (Germania).

Argentina-Australia in tv e streaming live: dove vedere la partita



La sfida Argentina-Australia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Questa sarà la quinta partita dell’Australia ai Mondiali contro una rivale sudamericana: i Socceroos non sono riusciti a vincere nelle quattro precedenti (P1 S3). Gli unici precedenti incontri dell’Argentina con un rivale oceanico sono le sette partite contro l’Australia, nessuna delle quali ai Mondiali.

Alternative per vedere Argentina-Australia Streaming Online



Altre forme per vedere Argentina-Australia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.