POLONIA ARGENTINA Streaming Gratis Rai Play ROJADIRECTA TV, come vederla con PC Tablet Celullare

Dove vedere Polonia-Argentina Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Tra i biancorossi di Szczesny e Milik e l’Albiceleste di Di Maria sfida decisiva per strappare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Polonia-Argentina Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Polonia-Argentina

Lewandowski contro Messi, due giocatori quasi coetanei (l’argentino ha un anno in più) che in carriera hanno segnato complessivamente 1434 gol: Messi è a 706 con i club più 93 con la Nazionale; Lewandowski insegue a 558 più 77. Ai polacchi basta un punto, mentre l’Argentina deve vincere per approdare agli ottavi di finale.

Polonia (4-3-1-2): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Bielik, Zielinski; Frankowski; Milik, Lewandowski. CT Michniewicz. A disposizione in panchina: Grabara, Skorupski, Bednarek, Grosicki, Gummy, Jedrejczyk, Kaminski, Piatek, Skoras, Swiderski, D Szymanski, S Szymanski, Wieteska, Zalewski, Zurkowski. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cash, Frankowski, Kiwior, Milik.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Thiago Almada, Julian Alvarez, Correa, Paulo Dybala, Foyth, Montiel, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Rodriguez, Romero, Tagliafico. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Montiel.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-de Vries (Olanda). 4° Uomo: Martinez (Honduras). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Dankert (Germania).

Polonia-Argentina, streaming live e diretta tv



La sfida Polonia-Argentina sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Alternative per vedere Polonia-Argentina Streaming Online



Altre forme per vedere Polonia-Argentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.