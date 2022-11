IRAN STATI UNITI Streaming Gratis Rai Play ROJADIRECTA TV, come vederla con PC Tablet Celullare

Dove vedere Iran-Stati Uniti Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi martedì 29 novembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Iran e Usa si sfidano in un match da dentro o fuori ai Mondiali di Qatar 2022, solo una delle due infatti avrà la possibilità di strappare il pass per gli ottavi di finale. Al momento comanda la classifica l’Inghilterra che sarà impegnata contro l’ultima della classe: il Galles. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Iran-Stati Uniti Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Iran-Stati Uniti

La nazionale iraniana parte con un punto di vantaggio al fischio d’inizio che significa avere due risultati su tre a disposizione, per McKennie e compagni sarà invece necessaria la vittoria per continuare a vivere l’avventura del Mondiale 2022.

Iran (4-3-3): Hosseini, Rezaein, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Gholizadeh, Azmoun, Taremi. CT Queiroz.

A disposizione in panchina: Abedzadeh, Niazmand, Amiri, Ansarifard, Cheshmi, Ghoddos, Jalali, Kanaani, Karimi, Khalizadeh, Moharrami, Torabi. Indisponibili: Beiranvand. Squalificati: Jahanbakhsh. Diffidati: Pouraliganji, Rezaein.

Stati Uniti (4-3-3): Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Sargent, Weah. CT Berhalter.

A disposizione in panchina: Horvath, Johnson, Aaronson, Acosta, Carter-Vickers, De la Torre, Ferreira, Long, Moore, Morris, Reyna, Roldan, Scalin, Yedlin, Wright. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dest, McKennie, Ream, Acosta.

Arbitro: Lahoz (Spagna). Guardalinee: Cebrian-Del Palomar (Spagna). IV Uomo: Ortega (Perù). VAR: Matinez (Spagna). Assistente VAR: Bengoetxea (Spagna).

Iran-Stati Uniti, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita in TV al posto di Rojadirecta Live



La sfida Iran-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale su TuttoSport a partire dalle ore 19:30.

Alternative per vedere Iran-Stati Uniti Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Iran-Stati Uniti non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.