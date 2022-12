MAROCCO SPAGNA Streaming Gratis Rai Play TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Marocco-Spagna Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi martedì 6 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa ai quarti di finale in questo spettacolare Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove incontrerà la vincente di Portogallo-Svizzera che si gioca stasera alle ore 20:00 italiane.

Un match pieno di tensione che Regragui e Luis Enrique vorranno portare a casa grazie ai loro uomini simbolo: da una parte Ziyech e Hakimi per un out di destra stellare, dall’altra il centrocampo blaugrana (Pedri, Busquets, Gavi) e il puntero Alvaro Morata. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Marocco-Spagna Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Marocco-Spagna

Marocco (4-3-3): Bonou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal, CT Walid Regragui. A disposizione in panchina: Munir, Reda, Benoun, Dari, El Yamiq, Attyat, Jabrane, Sabiri, Chair, El Khannouss, Abde, Zarony, Aboukhlal, Cheddira, Hamdallah. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Sabiri, Amrabat.

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Alba, Laporte, Rodri, Azpilicueta; Pedri, Busquets, Gavi; Olmo, Morata, Torres. CT Luis Enrique. A disposizione in panchina: Sanchez, Raya, Pau Torres, Balde, E. Garcia, Carvajal, Guillamon, Llorente, Koke, Ansu Fati, Asensio, Pino, Sarabia, N Williams. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets

Arbitro: Rapallini (Argentina). Guardalinee: Belatti-Bonfa (Argentina). IV Uomo: Claus (Brasile). VAR: Vigliano (Argentina). Assistente VAR: Gallo (Colombia).

Marocco-Spagna in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live



La sfida Marocco-Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 15:30.

Alternative per vedere Marocco-Spagna Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Marocco-Spagna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.