MAROCCO PORTOGALLO Streaming Gratis Rai Play TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Marocco-Portogallo Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi sabato 10 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa in semifinale dei Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove affronterà la vincente di Inghilterra-Francia che si gioca stasera alle ore 20:00 italiane.

i nordafricani hanno eliminato ai rigori la Spagna, mentre i lusitani hanno passeggiato con la Svizzera vincendo 6-1. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Marocco-Portogallo Streaming Gratis senza dover ultilizzare Roja Live Online.

Probabili formazioni Marocco-Portogallo

Il Marocco di Regragui vuole continuare a scrivere pagine di storia e diventare la prima squadra africana a raggiungere la semifinale di un Mondiale. Di fronte però c’è un avversario come il Portogallo di Fernando Santos, che ha dimostrato fino a questo momento di essere una selezione con tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo.

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, El-Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT Regragui.

A disposizione in panchina: El Kajoui, Tagnaouti, Aguerd, El Khannous, Benoun, Attiat-Allah, Hamdallah, Sabiri, Chair, Aboukhal, Ezzllzouli, Dari, Cheddira, Jabrane, Harit. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Saiss, Amrabat, Sabiri.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Otavio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Joao Felix. CT Santos.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Jose Sa, Palinha, CR7 Cristiano Ronaldo, Antonio Silva, Leao, Vitinha, Joao Mario, Neves, Guerreiro, Horta, André Silva, Matheus Nunes. Indisponibili: Mendes, Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bruno Fernandes, Pereira, Joao Felix, Neves, Ruben Dias.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina). Guardalinee: Brailovsky, Chade (Argentina). Quarto uomo: Barton (El Salvador). VAR: Vigliano (Argentina). Assistente VAR: Bengoetxea (Spagna).

Marocco-Portogallo in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live



La sfida Marocco-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. Telecronista Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Stramaccioni. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 15:30.

Questa sarà la terza partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo del Portogallo; qualificato per le semifinali nelle due precedenti: 5-3 contro la Corea del Nord nel 1966 e 3-1 ai rigori contro l’Inghilterra nel 2006. Il Portogallo ha segnato tanti gol contro la Svizzera negli ottavi (6) quanti negli otto precedenti Partite a eliminazione diretta della Coppa del Mondo insieme.

Alternative per vedere Marocco-Portogallo Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Marocco-Portogallo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Marocco ha cinque partite di imbattibilità nella Coppa del Mondo (2V 3E); la loro serie di sconfitte più lunga nella competizione. Quattro di queste partite sono state con Walid Regragui in carica (2V 2E), che diventerà il primo allenatore africano ad allenare nei quarti di finale di una Coppa del Mondo in questa partita.