PORTOGALLO SVIZZERA Streaming Gratis Rai Play ROJADIRECTA TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Appuntamento per oggi martedì 6 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa ai quarti di finale in questo spettacolare Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove incontrerà la vincente di Marocco-Spagna che si gioca oggi alle 16:00 italiane.

Il Portogallo, che ai Mondiali segna da 9 partite di fila (ultimo digiuno contro la Germania nel 2014), deve infrangere un tabù visto che ha perso le ultime 4 partite a eliminazione diretta nella rassegna iridata: 0-1 con la Francia in semifinale 2006, 1-3 con la Germania nella finale per il 3° posto 2006, 0-1 con la Spagna negli ottavi 2010 e 1-2 con l'Uruguay negli ottavi 2018. Chi vincerà oggi?

Probabili formazioni Portogallo-Svizzera

L’unica volta in cui le due nazionali si sono trovate di fronte in una fase finale è successo nei gironi di Euro 2008: allora vinse 2-0 per la Svizzera ma era una partita che contava poco visto che i lusitani si erano già qualificati come primi e gli elvetici erano già stati eliminati.

Portogallo (4-3-3): Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Cancelo; Ruben Neves, Bernardo Silva, Carvalho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. CT Santos. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Jose Sa, Andre Silva, Antonio Silva, Guerreiro, Horta, Joao Mario, Leao, Matheus Nunes, Palinha, Ramos, Vitinha. Indisponibili: Mendes, Otavio, Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ruben Neves, Joao Felix, Ruben Dias, Pereira, Bruno Fernandes.

Svizzera (4-3-3): Sommer, Rodriguez, Elvedi, Akanji, Widmer; Xhaka, Freuler, Sow; Vargas, Shaqiri, Embolo. CT Yakin. A disposizione in panchina: Kobel, Kohn, Omlin, Aebischer, Comert, Fassnacht, Fernandes, Frei, Jashari, Rieder, Schar, Seferovic, Steffen, Zakaria. Indisponibili: nessuno. Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Frei, Schar, Rieder, Xhaka, Vargas, Widmer.

Arbitro: Ramos (Messico). Guardalinee: Morin-Hernandez (Messico). Quarto Uomo: Kovacs (Romania). VAR: Fischer (Canada). Assistente VAR: Irrati (Italia).

La sfida Portogallo-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.