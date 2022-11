PORTOGALLO URUGUAY Streaming Gratis Rai Play o Rojadirecta TV? Come vederla con PC Tablet Celullare

Dove vedere Portogallo-Uruguay Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi lunedì 28 novembre 2022 alle ore 17:00 italiane in streaming e diretta tv. Dopo il successo per 3-2 contro il Ghana al debutto ai Mondiali di Qatar 2022, il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida l’Uruguay nel secondo turno della fase a gironi. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Portogallo-Uruguay Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Portogallo-Uruguay

Le due formazioni si sono affrontate già negli ottavi di Russia 2018 e ad avere la meglio fu l’Uruguay che vinse 2-1 (doppietta di Cavani) ed eliminò il Portogallo dalla competizione. I tempi e i protagonisti, però, ora sono diversi.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Carvalho; Bernardo Silva, CR7 Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Ct: Fernando Santos. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Sá, Nuno Mendes, Antonio Silva, Dalot, Palhinha, Otavio, Vitinha, Matheus, Joao Mario, Leao, Horta, Ramos, André Silva.

Uruguay (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, Pellistri, Suarez, Nunez. Ct: Alonso. A disposizione in panchina: Muslera, Sosa, Coates, Vina, Varela, Rodriguez, Torreira, Ugarte, De la Cruz, De Arrascaeta, Torres, Canobbio, Gomez, Cavani.

Arbitro: Faghani (Iran). Guardalinee: Mansouri (Iran)-Abolfazli (Iran). IV Uomo: Al Jassim (Qatar). VAR: Al Marri (Qatar). Assistente VAR: Evans (Australia).

Portogallo-Uruguay, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita in TV al posto di Rojadirecta Live



La sfida Portogallo-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 16:30.

Altre forme per vedere Portogallo-Uruguay non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web del TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.