BRASILE SVIZZERA Streaming Gratis Rai Play o Rojadirecta TV? Come vederla con PC Tablet Celullare

Dove vedere Brasile-Svizzera Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi lunedì 28 novembre 2022 alle ore 17:00 italiane in streaming e diretta tv. Il Brasile gioca contro la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar. La nazionale guidata da Tite ha vinto 2-0 nel match d’esordio contro la Serbia mentre la selezione svizzera ha battuto di misura 1-0 il Camerun. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Brasile-Svizzera Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Brasile-Svizzera

I verdeoro senza Neymar vogliono già da questa sera il passaggio del turno, concedendo spazio in attacco a Richarlison, protagonista di una doppietta nella gara d’esordio contro la Serbia. La Svizzera chiede strada e vuole fare la storia anche contro i verdeoro, dopo aver estromesso l’Italia dal Mondiale.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; E Militao, Marquinos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphina, Paqueta, Vinicius Jr; Richarlison. CT Tite. A disposizione in panchina: Weverton, Ederson, Dani Alves, Telles, Bremer, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Pedro, Martinelli. Indisponibili: Danilo, Neymar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Svizzera (4-1-4-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frei; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo. CT Murat Yakin. A disposizione in panchina: Omlin, Kobel, Koehn, Fernandes, Zakaria, Seferovic, Aebischer, Fassnacht, Comert, Sow, Schaer, Rieder, Jashari. Indisponibili: Okafor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Elvedi, Akanji.

Arbitro: Barton (El Salvador). Guardalinee: Zeegelaar-Moran. Quarto uomo: Said Martinez. VAR: Walter Lopez. Assistente VAR: Armando Villarreal.

Brasile-Svizzera, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita in TV al posto di Rojadirecta Live



La sfida Brasile-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 16:30.

Alternative per vedere Brasile-Svizzera Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Brasile-Svizzera non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.