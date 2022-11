SPAGNA GERMANIA Streaming Gratis Rai TV o Rojadirecta? Come vederla con PC Tablet Celullare

Dove vedere Spagna-Germania Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi domenica 27 novembre 2022 alle ore 20 italiane in streaming e diretta tv. La nazionale di Luis Enrique contro la selezione di Flick nel big match del gruppo E dei Mondiali 2022 in Qatar. La partita è in programma nella suggestiva cornice dello Stadio Al Bayt di Al Khawr.

Probabili formazioni Spagna-Germania

Luis Enrique (CT Spagna) nella conferenza della vigilia: “Cambiamenti? Dipende dal gioco. Faccio quello che ritengo sia meglio per la squadra. Dipende dallo stato di forma dei giocatori. Stanno tutti bene. Conosco molto bene l’allenatore della Germania, è un tecnico di successo. Una Germania così può essere molto più pericolosa. Alla fine dobbiamo fare la partita che ci interessa e se ci riusciamo possiamo fare un buon risultato”.

SPAGNA (4-3-3): Simòn; Carvajal, Rodri, Laporte, J Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F Torres, Morata, Asensio. CT: Luis Enrique. A disposizione in panchina: Sanchez, Raya, Azpilicueta, P Torres, E Garcia, Balde, Guillamon, Koke, Llorente, Soler, Ansu Fati, N Williams, Pinto, Sarabia, Olmo.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gundogan, Musiala; Muller. CT: Flick. A disposizione in panchina: Ter Stegen, Trapp, Klostermann, Ginter, Schlotterbeck, Bella Kotchap, Gunter, Brandt, Gotze, Hofmann, Sané, Adeyemi, Havertz, Moukoko, Fullkrug.

ARBITRO: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-De Vries. 4° Uomo: Kovacs. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Irrati (Italia).

Spagna-Germania, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita in TV al posto di Rojadirecta Live



La sfida Spagna-Germania sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Alternative per vedere Spagna-Germania Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Spagna-Germania non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.