Wanda Nara ricoverata in Ospedale? Mauro Icardi non risponde

Wanda Nara ricoverata in ospedale? Preoccupazione per la sua salute. Secondo quanto riportato da un giornalista argentino, Wanda Nara, imprenditrice e agente dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, sarebbe ricoverata in ospedale a causa di forti dolori addominali. I primi esami indicano una possibile infiammazione alla milza e un’anomalia dei globuli bianchi, che potrebbe essere correlata alla leucemia. Wanda, attualmente conduttrice dell’edizione locale di Master Chef, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma la sua assenza dai social media ha preoccupato i fan.

Intanto la notizia è arrivata anche in Turchia e i tifosi del Galatasaray hanno reagito sulle reti sociali e hanno iniziato catene di preghiere e forze per accompagnare Wanda mentre attende i risultati degli studi. Wanda Nara ha vinto domenica scorsa il Martín Fierro, un importante premio televisivo in Argentina, dove si è distinta con la statuetta rivelazione per il suo lavoro in ¿Quién es la Máscara?

La salute di Wanda Nara: le parole del padre Andrés Nara

Andrés Nara ha affermato di essere molto preoccupato per le segnalazioni e ha parlato con il programma “Noi al mattino” dall’Argentina: “Ieri sono andato in clinica per vedere cosa stava succedendo. Non riuscivo a comunicare con nessuno”. “Ha attirato la mia attenzione che ci fosse uno scudo. Non volevano riferire nulla di quello che le stava accadendo. Mi hanno detto che si era già ritirata”, ha detto il padre di Wanda, che ha un rapporto un po’ distante con sua figlia.

Chi è Wanda Nara?

Wanda Nara è una personalità mediatica e manager di calcio argentina. È principalmente conosciuta per essere la moglie dell’ex attaccante dell’Inter e del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Nara è stata precedentemente sposata con un altro calciatore, Maxi Lopez, e il loro divorzio è stato molto discusso dai media. È anche un’agente di calcio e rappresenta il suo attuale marito e altri giocatori di calcio. Nara è molto attiva sui social media e ha una grande base di fan.