Cos’è successo a Wanda Nara? Lo sfogo su Instagram

Dopo aver trascorso alcuni giorni lontano dai riflettori, Wanda Nara ha deciso di spiegare personalmente cosa le è successo. Ha fatto analisi di routine mercoledì e alcuni risultati non sono andati bene, quindi ha deciso di farsi ricoverare per ulteriori controlli. Giovedì ha lasciato la clinica per fare ulteriori esami in un centro specializzato. Non ha ancora una diagnosi precisa e ha cercato di nascondere le sue paure ai suoi figli. Ha criticato chi ha diffuso la notizia della sua presunta leucemia e ha affermato di non avere ancora una diagnosi definitiva. Ringrazia la sua famiglia, gli amici e i fan per il supporto e terrà i risultati privati per proteggere i suoi figli.

Wanda Nara spiega cos’è successo direttamente sul suo account Instagram

Dopo numerosi pettegolezzi sul suo stato di salute, Wanda Nara ha scelto di spiegare personalmente ciò che è successo tramite il suo account Instagram. “Salve a tutti,” scrive la moglie di Mauro Icardi, “sono qui dopo alcuni giorni di cui avevo bisogno e voglio raccontarvi un po’ di quello che è accaduto. Mercoledì ho deciso autonomamente di sottopormi a un esame di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni risultati non sono stati positivi e ho deciso di farmi ricoverare per ulteriori controlli, che invece sono andati bene,” racconta.

Il post continua: “Giovedì, ancora da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori esami in un centro specializzato. Ho fatto ciò cercando di ottenere più informazioni sui risultati dei miei primi esami. Come tutte le madri, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli,” racconta. “Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi precisa”.

Poi arriva un attacco a chi ha diffuso la notizia di una presunta leucemia, ma Wanda non conferma né smentisce questa malattia:

“Purtroppo venerdì ho ricevuto conferma da un giornalista su una diagnosi che io stessa non conoscevo. La medicina non è un’opinione esatta e in quel momento erano passate meno di 24 ore dal mio primo esame. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato con loro e questa non sarebbe stata un’eccezione. Ma avrei preferito farlo con più risultati e esami in mano e soprattutto seguendo i miei tempi”.

Infine, conclude:

“Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per aver mostrato il vostro amore nei miei confronti. Sono già a casa, in attesa di ulteriori esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi stanno assistendo. Terrò i risultati privati, soprattutto per proteggere i miei figli”.