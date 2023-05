Salvador: calca allo stadio, 12 morti

Almeno 12 persone sono morte questo sabato in una calca allo stadio Cuscatlán nella città di San Salvador, in El Salvador, prima dell’inizio di una partita di calcio della Major League, ha riferito l’addetto stampa della Presidenza della Repubblica.

Il portavoce dei Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes, ha riferito che i morti sono sette uomini e due donne, aggiungendo che circa 500 persone sono state colpite dalla fuga precipitosa, di cui circa 100 sono state portate in ospedale.

Secondo la Polizia Nazionale Civile (PNC) ci sono anche diversi feriti, che sono in corso di trasferimento negli ospedali, di cui almeno 2 in condizioni critiche. “Le prime informazioni indicano una fuga precipitosa di tifosi che hanno cercato di entrare per assistere alla partita tra Alianza e FAS”, si legge nel comunicato della polizia su Twitter.

L’incontro è stato sospeso, mentre i servizi di emergenza hanno evacuato le persone dal luogo. Il ministro della Salute, Francisco Alabí, ha invitato i salvadoregni a consentire l’accesso alle squadre sanitarie, assicurando loro che “i servizi di emergenza della rete ospedaliera stanno già fornendo assistenza medica a tutti i pazienti che sono stati trasferiti dallo stadio”.

“Quello che è successo oggi allo stadio Cuscatlán è una tragedia per tutti”, ha scritto sul suo account Twitter il procuratore generale di El Salvador, Rodolfo Delgado. Cuscatlán ha annunciato che l’ufficio del procuratore generale e il PNC ‘stanno compiendo i passi necessari per dedurre le responsabilità’, aggiungendo che l’indagine includerà le azioni dello stadio e la gestione di entrambi i club.

“Saranno indagati tutti: squadre, dirigenti, stadio, biglietteria, campionato, federazione, ecc. Chiunque sia colpevole, non resterà impunito”, ha dichiarato il presidente del Paese, Nayib Bukele.

Da parte sua, la Federcalcio salvadoregna (Fesfut) ha annunciato la sospensione “a livello nazionale” delle partite in programma questa domenica 21 maggio. Parimenti, informa che nelle ore mattutine dello stesso giorno avrà luogo un incontro urgente con la Commissione Sicurezza Impianti Sportivi. Ore prima l’agenzia aveva espresso il proprio cordoglio ai familiari del defunto e dichiarato che avrebbe richiesto immediatamente una relazione sull’accaduto per agire “nel più breve tempo possibile”.