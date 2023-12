ROMA Sheriff Streaming TV, come vederla Gratis Online con Tablet e PC Oggi [Europa League]

Come vedere Roma-Sheriff streaming e tv online. Con fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 14 dicembre 2023 si gioca Roma-Sheriff, il match di Europa League del Gruppo G per l’ultima giornata, che si disputerà all’Olimpico di Roma.

Probabilità della Roma di vincere il proprio girone di Europa League

Attualmente, la squadra di Mourinho è dietro allo Slavia Praga di due punti e ha solo una partita rimanente per cercare di invertire la situazione. La Roma dovrà battere lo Sheriff per sperare in una possibile sconfitta dello Slavia Praga. Nonostante la squadra avversaria sia già eliminata, la Roma dovrà essere vigile, considerando che nello scontro precedente ha dato del filo da torcere alla squadra giallorossa nonostante la sua vittoria. Chi vincera questa sera? Ecco le probabili formazioni e come guardare la partita Roma-Sheriff streaming e in tv.

Le probabili formazioni di Roma-Sheriff

L’attaccante della Roma Romelu Lukaku sta cercando di allungare il proprio record che vede 16 vittorie in 19 partite in cui ha segnato in UEFA Europa League (1 pareggio, 2 sconfitte). Questa non è una buona notizia per il portiere della squadra ospite Maksym Koval, che ha mantenuto la porta inviolata soltanto in una delle ultime 13 partite in questa competizione (3 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte).

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Aouar, Bove, R Sanches, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Cherubini, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Paredes, Pellegrini, Joao Costa.

SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Koval; Dumenco, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo, Zohouri; Joao Pedro, Ankeye.

Allenatore: Pilipchuk. A disposizione in panchina: Straistari, Pascenco, Ricardinho, Apostolakis, Vardar, Dijinari, Colis, Botan, Novicov, Luvannor.

ARBITRO: Brisard (Francia).

Dove vedere Roma-Sheriff in tv

Roma-Sheriff in diretta tv grazie a i canali digitali di DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Sarà Pierluigi Pardo a commentare Roma-Sheriff per DAZN, mentre su Sky telecronaca affidata a Davide Polizzi e Luca Marchegiani.

Dove vedere Roma-Sheriff streaming

Roma-Sheriff streaming gratis per gli abbonati con DAZN che permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il match sarà visibile anche su NOW il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Roma-Sheriff Streaming online, quali alternative?



La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Sheriff Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.