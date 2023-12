Newcastle MILAN Streaming TV: dove vederla Gratis Online: DAZN, SKY Live o Prime Video?

Dove vedere Newcastle-Milan Streaming e TV. Newcastle United e AC Milan si sfideranno nell’ultima partita del Gruppo F della Champions League. Entrambe le squadre devono vincere per avere una possibilità di avanzare alla fase successiva.

Entrambe le squadre hanno subito sconfitte nelle ultime partite di campionato, ma il Newcastle ha un record casalingo europeo impressionante, mentre il Milan ha un record negativo contro le squadre inglesi. Nel loro primo incontro, il Milan non è riuscito a battere il Newcastle nonostante il dominio della partita a San Siro. Il Milan ha anche una brutta striscia in trasferta in questa competizione.

Insomma, serve proprio un miracolo! Chi vincerà la sfida tecnica tra Howe e Pioli? Di seguito tutte le informazioni per vedere Newcastle-Milan Streaming e TV. Ma cominiciamo prima con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Newcastle-Milan



NEWCASTLE (4-3-3): Dúbravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

A disposizione in panchina: Gillespie, Karius, Dummett, Hall, Huntley, Krafth, Miley, Ndiweni, Parkinson, Rirchie, Wilson.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka, Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Newcastle-Milan: orari e canali

La partita tra Newcastle e Milan è in programma alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 13 dicembre 2023 al St James’ Park di Newcastle e sarà visibile in esclusiva su su Amazon Prime Video. La telecronaca del match sarà a cura di Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Newcastle-Milan in diretta TV

Newcastle-Milan sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video e per vederla in tv ci si potrà connettere all’app disponibile per smat tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX

Dove vedere Newcastle-Milan in streaming

La partita di UEFA Champions League Newcastle-Milan sarà visibile in streaming sull’app di Amazon Prime Video. Basterà collegarsi da pc, notebook o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali. I clienti Prime in Italia potranno guardare le partite tramite l’app di Prime Video su vari dispositivi, inclusi smart TV, dispositivi mobili e console di gioco. I non clienti Prime avranno la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni.