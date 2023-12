Morto Juliano, storico capitano Napoli

CALCIO NAPOLI – Antonio Juliano, calciatore del Napoli e poi dirigente del club, è deceduto all’età di ottanta anni. Juliano ha vinto due Coppe Italia con il Napoli e ha giocato nella Nazionale in diciotto partite. Campione d’Europa nel ’68, faceva parte della Nazionale che è arrivata in finale ai Mondiali del ’70, ma è stata sconfitta dal Brasile. È stato anche direttore generale del Napoli negli anni ’80, contribuendo all’acquisto di Maradona. Juliano si trovava ricoverato in ospedale al momento del suo decesso.

